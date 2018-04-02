Marmara'da lodos etkisini kaybetti - TEKİRDAĞ

- Sahilden detay - Balıkçı barınağından genel detay görüntü - Açıktaki gemilerden detayTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahillerine demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker rotalarına devam etti.Şilep ve tankerler sabah saatlerinde demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte hafta sonu sağanak bekleniyor.