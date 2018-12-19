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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli - TEKİRDAĞ

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli - TEKİRDAĞ

- Süleymanpaşa sahilinden genel ve detay görüntüler Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli - Hızı 75 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirlediTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.Bu arada, poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle tekneler, bugün denize açılamadı.Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

Deniz Ulaşımı 

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