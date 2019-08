Marmara Belediyeler Birliği sel konusunu masaya yatırdı

-Detay görüntü

-Röportaj

-Genel görüntü



( İSTANBUL )- Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Halkı selle mücadele konusunda eğitmeli ve aktif rol vermeliyiz”” İSTANBUL



- Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Yerel Yönetim Akademisinin, sel felaketiyle ilgili düzenlediği programda konuşan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Oluşum sürelerine göre seller var. Sel, 6 saat içinde oluşabilir. Halkı selle mücadele kısmında eğitmeli ve aktif rol vermeliyiz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Yerel Yönetim Akademisi geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve su baskınlarının ardından 15 farklı belediyenin katılım gösterdiği bir eğitim programı düzenledi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun Türkiye’deki sel problemi ve mücadelesi, İstanbul’da kentleşme ve seller, İstanbul’da iklim değişikliği ve seller, seller ile mücadele için ilde koordinasyon, havza özellikleri, sel tehlike ve zarar görebilirlik gibi konuları işlediği eğitim programı MBB Hızır Bey Çelebi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kadıoğlu ani su baskınları ve oluşabilecek doğal afetler konusunda alınabilecek önlemler hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlü, çalışmasını yaptığı Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi’nden takibini yaparak sorular yönelten belediye personellerinin sorularını yanıtladı. “Kent selleri ile mücadeleyi ülkemize yerleştirmek ve geliştirmek için buradayız” Kent selleri ile mücadele etmenin yöntemlerini anlatan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “İstanbul özellikle baharla beraber sağanak gök gürültülü yağışlarla karşı karşıya kalıyor. Sadece İstanbul değil bütün büyük kentlerde Türkiye’nin genelinde bu sağanak yağışlar yer yer küçükte olsa su baskınlarına sellere neden oluyor. Bu seller giderek artıyor. Bu sellerin tümü akarsularla ilişkili değil, farklı bir sel türü bu, buna biz kent selleri diyoruz. Kent selleri ile mücadele etmenin yöntemlerini öğrenmemiz, can ve mal kaybı olmadan bunları engellememiz gerekiyor. Bu konuda hazırladığımız rapora dayanaraktan ‘Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi’ni belediye personellerine anlatmaya çalışıyoruz. Olaya biraz daha farklı bakmak kent selleri olmaması için yapılabilecek oldukça basit önlemleri bir an önce yürürlüğe koymak gerekiyor. Bu konuda dünyada birçok tercüme ve bilgi birikimi var. Bunları sel yönetim planı mantığında adım adım, önce tehlikeli riskler nasıl analiz edilir, sonra belirlenen tehlikeli riskler nasıl önlenebilir, yapısal önlemler ve yapısal olmayan önlemler nelerdir, halkın nasıl eğitilmesi gerekiyor, halka sel uyarısı verdiğimizde halkın bundan ne anlaması lazım, ne yapıp ne yapmaması gerekiyor gibi sırayla bunu belediye personellerine anlatmaya çalışıyoruz. Bu tabi bizim için ilk eğitim ama ileride bunu daha kapsamlı hatta daha yukarı yönetimlere yayarak da kent selleri ile mücadeleyi ülkemize yerleştirmek ve geliştirmek için bugün buradayız” diye konuştu.

“Halkı selle mücadele konusunda eğitmeli ve aktif rol vermeliyiz”” Eğitim programında sellerin birçok türünün olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Kadıoğlu “Oluşum sürelerine göre seller var. Sel, 6 saat içinde oluşabilir. Flash Floods dediğimiz bu seller, çöller dahil dünyanın her yerinde görülebilir” dedi.

Kent selleriyle ilgili halkın katılımının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu “Halk ‘kazazede’ olarak konumlandırılıyor. Halkı selle mücadele kısmında eğitmeli ve aktif rol vermeliyiz. Halkın selle mücadelesi, seli gördükten sonra başlıyor. Bu da düzeltmemiz gereken başka bir konu” diye konuştu.

(İEÇ- MB-ZA-