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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Marmara Adası'nda orman yangını

Marmara Adası'nda orman yangını

helikopterden görüntü

Akkale Orman Yangını Helikopter 

-yangından görüntü
-alevlerden ve dumanlardan görüntü
-detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor. Marmara Adası merkezi ile Çınarlı kırsal mahallesi arasından bulunan Mestanağa mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Marmara Adası itfaiyesine bağlı birimler havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Helikopterle havadan yapılan müdahaleye yerden de arazözler eşliğinde yardım sağlanıyor. Aşırı rüzgar nedeniyle yayılan yangın için Çanakkale ve Keşan ile çevre illerden helikopter desteği istendi. Ormanlık alanda bulunan fıstık çamı ağaçları rüzgarında etkisiyle yayılan yangında zarar gördü.
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