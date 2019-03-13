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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marmara Adası'nda kuru yük gemisi battı... Mürettebat böyle kurtarıldı

Marmara Adası'nda kuru yük gemisi battı... Mürettebat böyle kurtarıldı

Kurtarılma görüntüsü

Uzunlu Balıkçı Teknesi Kuru Yük Gemisi Batın Sağlık Ekipleri 

-Batan Geminin karadan çekilen görüntüsü
-Geminin çevresinde balıkçı teknesi

( BURSA - EK) BURSA

- Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisi battı. Marmara Denizi'nde etkili olan kötü hava koşulları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Marmara Adası Topağaç açıklarında seyir halinde olan 1753 tonluk Yusuf Celal adlı kuru yük gemisi hava koşulları nedeniyle karaya vurduktan sonra battı. Mıcır yüklü gemide bulunan mürettebatın tamamı kurtarılırken, olayda can kaybı meydana gelmediği öğrenildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy İHA'ya yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle mıcır yüklü bin 753 ton ağırlığında 65 metre uzunluğundan kuru yük gemisinin önce karaya oturarak ardından battığını, gemide bulunan mürettebat için derhal çalışmaların başlatılarak tamamının kurtarıldığını ve sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını ifade etti.

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