Marketten sigara, muz, çekirdek çalan hırsızlar kayıplara karıştı...Hırsızlık anları kamerada

-Market sahibini olayı anlatması

-Market sahibi ile röportaj

-Çekirdek ve marketten detay görüntü



( SAMSUN -ÖZEL)- Yüzlerini gizlediler ama ne yaptıkları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi SAMSUN



- Samsun'da, gece bir markete giren hırsızlar yaklaşık bin TL'lik sigaranın yanında kasadan; 190 TL, muz ve çekirdek gibi yiyecekleri çalarak kayıplara karıştı. Olay gece saat 03.30 sıralarında Atakum Yeni Mahalle'de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tadilatta olan giriş bölümünün yan tarafından markete giren iki hırsız önce kasiyer bölümüne yöneldi. Sigara rafından yaklaşık bin TL'lik sigara çalan hırsızlar, para kasasından da yaklaşık 190 TL bozuk para çaldılar. Daha sonra marketin içine yönelen hırsızlar çekirdek gibi atıştırmalık çaldı. Çıkarken de manav reyonundan muz çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, sigaralarda eksilme olduğunu anlayınca güvenlik kamerası görüntülerine baktı. Hırsızların marketi soyduğunu gören market sahibi polislere haber verdi. Markete gelen olay yeri inceleme ekipleri parmak izi aldı. Daha sonra polis ekipleri, hırsızlarla ilgili arama çalışması başlattı. Sabah dükkana hırsız girdiğini eksilen sigaralardan anlayan market sahibi İbrahim Sarı, "Sabah iş yerine geldiğimizde sigaraların eksik olduğunu gördük. Hemen güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Görüntülerde gece saat 03.30 sıralarında iki şahsın dükkana girerek; 3 dakika içerisinde sigara, kasadaki bozuk paraları, manavdan muz, elma, armut toparlayıp gittiler. İçeriden çekirdek, su, meyve suyu vs. çalıp gittiler. Bizde polise haber verdik" dedi.



