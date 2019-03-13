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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marketten içki çalan şüpheli kamerada - ADANA

Marketten içki çalan şüpheli kamerada - ADANA

- Şüphelinin markete girişi - Şüphelinin içkinin güvenlik kelepçesini çıkartması - Şüphelinin montunun altına gizlediği içkiyle parasını ödemeden ayrılmasıMarketten içki çalan şüpheli kamerada - Adana 'da bir marketten alkollü içecek çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'da marketten içki çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli tutuklandı.Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir marketin görevlileri alkollü içecek reyonunda kırık bir güvenlik kelepçesi buldu.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, bir kişinin reyonda bulunan 189 lira değerindeki bir içkinin güvenlik kelepçesini söküp şişeyi montunun altına gizleyerek marketten ayrıldığını belirledi.Durumun bildirilmesi üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüdeki şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Bilal T. olduğunu tespit etti.Ekipler, yaptığı çalışmayla şüpheli Bilal T'yi yakaladı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Alkollü İçecek Hırsız 

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