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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marketten içki çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Marketten içki çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Zanlının markete gelmesi

Dedektif Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-İçki reyonuna gitmesi
-Viskiyi alması barkotunu çıkarması
-Montunun altına koyup marketten çıkması

( ADANA ) ADANA

- Adana'da marketten içki çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.Zanlının içki çalması saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanları 189 lira değerindeki viskinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir kişinin içki reyonuna gelerek viskiyi alıp barkotunu çıkarıp montunun içine gizleyerek çalıp marketten çıktığını tespit etti. Bunun üzerine market çalışanları polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri markete gelip güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede zanlının Bilal T. (32) olduğu belirlendi. Polis hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olan zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
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