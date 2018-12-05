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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - BOLU Haberi

Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - BOLU Haberi

- Hırsızlık anıBOLU (AA) – Bolu ’da alkol çalmak için camını kırarak kırdığı marketin içinde suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan bir marketin alarmının çaldığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.Alarmı çalan marketin camının kırık olduğunu fark eden ekipler, işyeri içinde yaptıkları incelemede daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan İ.G.’yi (40) yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinde, markete alkol almak için girdiğini söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adalet Sarayına, getirildi.
Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.Öte yandan, şüphelinin hırsızlık yapmak için geldiği markete girişi ve içeride dolaşması işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Güvenlik kamera kayıtlarında, marketin önüne gelen şüphelinin eline aldığı bir taşla camı kırıp içeri girmesinin ardından, marketin kasalarını açmaya çalıştıktan sonra içinde alkollerin bulunduğu reyonu araması yer alıyor.

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