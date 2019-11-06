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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı İzle

Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı İzle

Şüphelinin adliyeden cezaevine sevk edilişi

Parmak Parmak İzi Et Ürünleri Akalan Alkollü İçecek 

-Adliyenin dış görüntüsü
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çatalca'da faaliyet gösteren bir marketten 7 bin lira değerinde sigara, alkollü içecek ve çeşitli ürün çalan şahıs, Kağıthane'de yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 9 Ekim tarihinde Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki bir markete giren 28 yaşındaki Ömer G., iş yerinden 7 bin lira değerinde sigara, alkollü içecek ve çeşitli market ürünleri çalarak kayıplara karıştı.İş yeri sahibin şikayeti üzerine parmak izi ve delil çalışması yapan polis, şüpheli G.’yi olaydan 3 gün sonra 12 Ekim’de Kağıthane’de düzenlen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, çaldığı iddia edilen ürünleri ise nerede harcayıp kullandığı ise açıklanmadı. 13 Ekim’de adliyeye çıkarılan Ömer G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SK-ZA-
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