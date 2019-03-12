Marketten 27 saniyede 4 bin TL'yi böyle çaldılar

-Hırsızlık yapılan marketten detay



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 hırsız kapısını kaldırım taşı ve tekmelerle kırıp girdikleri marketten 27 saniyede 4 bin TL çalarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir marketin önüne gelen 2 kişi, etrafı kontrol ettikten sonra yerden aldıkları kaldırım taşı ve tekmelerle marketin kapısını kırdı. İçeri giren 2 kişi, 27 saniyede dükkanda bulunan 4 bin TL’yi çalarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de hırsızlık olayına karışan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasında Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı da markette bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin dükkanın önünde keşif yaptığı, taş ve tekmelerde markete girdikleri ve uzaklaştıkları görüldü.



