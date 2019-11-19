Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Marketten 20 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasında - BURSA Haberi

Marketten 20 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasında - BURSA Haberi

- Olay yerinden detaylar - Güvenlik kamerası Bursa 'da marketten 20 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasındaBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir marketten 20 bin lira çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.Altıparmak Mahallesi'ndeki bir markete gelen şüpheli, içeride bir süre dolaştıktan sonra kasa bölümüne geçti.Kasiyerin yerinde olmadığını gören şüpheli, kasanın yanında bulunan ve bankaya teslim edilmek üzere hazırlanan 20 bin lirayı çalıp kaçtı.Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Kasanın yanındaki paraları çalıp kaçması görüntülerde yer alan hırsızın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Parmak Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı