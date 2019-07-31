Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Marketteki kadınları taciz eden sapık adliyeye sevk edildi

Marketteki kadınları taciz eden sapık adliyeye sevk edildi

-Şahsın emniyetten çıkması

Alışveriş Akalan Güvenlik Kamerası Mastürbasyon Polis Ekipleri 

-- Emniyetten görüntü
-- Şahsın Avm içindeki görüntüleri

( KOCAELİ )- Tacize uğrayan kadın tişörtünü parçaladı- Gözaltına alınan sapık aynı suçu defalarca yaptığını itiraf etti KOCAELİ

- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir AVM'nin market kısmında alışveriş yapan H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptıktan sonra güvenlik kameralarınca tespit edilip tekrar geldiği markette yakalanan sapık adliyeye sevk edildi. Şahsın, ifadesinde aynı suçu defalarca yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Olay 27 Ağustos akşamı Başiskele Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin market kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi V.S. ile birlikte markete giden H.S. (27) adlı kadın, reyonlar arasında bakınmaya başladı.
Bu sırada eşi yanından ayrılan H.S., reyonlar arasında gezinirken tişörtünün arkasında ıslaklık hissetti. Eşinin yanına giden H.S., giysisindeki sıvının nereden geldiğini tespit etmek için marketin güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik görevlileri eşliğinde görüntüleri izleyen H.S., arkasına gelen elinde bir tişört olan şahsın masturbasyon yaparak yanından uzaklaştığını fark edince sinir krizi geçirdi. Eşi tarafından sakinleştirilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu. Aynı suçu bir çok kez işlediğini itiraf etti İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı takibe aldı. AVM içinde para çektiği belirlenen şüpheli şahısın, para çektiği ATM'nin bağlı olduğu banka üzerinden kimliğinin O.T. (26) olduğu ve sık sık AVM'ye geldiği belirlendi. Tespit üzerine AVM'de görevlendirilen polis ekipleri şahsı yeniden geldiği AVM içinde gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınan şahsın, aynı suçu birçok kez işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayda mağdur olan H.S.'nin sinir krizi geçirerek yırttığı tişört ile AVM'de sperm örneklerini olduğu belirlenen çok sayıda başka tişört kriminal incelemeye gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Market Sapığı güvenlik kamerasında Öte yandan markette kadınlara dadanan sapık marketin güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde markette müşteri gibi gezen şahıs, bir reyondan eline aldığı tişörtü önüne tutarak önünün görünmesini engelliyor. Ardından önünü kapatarak market içinde gezinen şüpheli gözden kayboluyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı