Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Markette ürünleri çantasına saklayarak çalmaya çalışan hırsız kamerada İzle

Markette ürünleri çantasına saklayarak çalmaya çalışan hırsız kamerada İzle

Şahsın market reyonlarından ürün alıp çantasına atması

Asad Market Akalan Kamera Hırsız 

-Şahsın markette gezmesi
-Şahsın kasada ödeme yapması
-Şahsın yakalanışı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Hırsızlığı market çalışanının dikkati önledi İSTANBUL

- Üsküdar’da markete giren bir şahıs reyonlardan aldığı ürünleri yanında getirdiği çantaya sakladı. Markette bir süre vakit geçirdikten sonra kasaya yönelen şahıs dikkat çekmemek için aldığı birkaç ürünün parasını ödedi.
Şahsın bazı ürünleri çantaya sakladığını fark eden market çalışanının çantayı boşaltmasıyla şahsın foyası ortaya çıktı. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Üsküdar’da markete giren bir şahıs reyonlarda gezerek aldığı bazı ürünleri yanında getirdiği çantaya sakladı. Markette bir süre vakit geçiren şahıs reyonları gezerek bazı ürünleri incelermiş gibi yaptı, bazılarını da eline alıp taşımaya başladı.
Ardından kasaya yönelen şahıs elinde taşıdığı birkaç ürünün ücretini ödedi.
Şahsın çantasına ürünleri sakladığını fark eden market çalışanı, şahsın yanına gelerek çantasını açmasını söyledi.

Dikkatli market çalışanı ürünlerin saklandığı çantayı boşaltarak şahsın foyasını ortaya çıkardı. Market çalışanları, hırsızlık yapmaya çalışan şahsın marketten çıkmasına izin vermedi. Markete giren şahsın hırsızlık yapaya çalıştığı anlar, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs market reyonlarında geziyor ve bazı ürünleri çantasına saklıyor. Eline aldığı birkaç ürünle kasaya yönelen hırsız ödeme yaptığı sırada, market çalışanı şahsın çantasındaki saklanmış ürünleri dışarı çıkarıyor.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı