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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Markette mahsur kalan kedi alarmın çalmasına neden oldu - AYDIN Video

Markette mahsur kalan kedi alarmın çalmasına neden oldu - AYDIN Video

- Marketteki kediden detay - Dışarıda bekleyen kediden detay - Polislerin kediyle ilgilenmesinden detayMarkette mahsur kalan kedi alarmın çalmasına neden oldu - Aydın 'da alarmı çalan markette hırsızlık olabileceği ihtimali üzerine bölgeye giden polis ekipleri, alarmın içeride mahsur kalan kediden dolayı çaldığını belirledi - Kedinin markette bulunduğu anlarda marketin kapısından bir an bile ayrılmayan bir başka kedi dikkati çektiAYDIN (AA) - Aydın 'da markette alarmın çalmasına neden olan kedi, polis ekipleri ve market yetkilisince çıkartıldı.Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir marketin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Markette hırsızlık olabileceği ihtimali üzerine çevreyi inceleyen ekipler, alarmın içerideki bir kediden dolayı çaldığını tespit etti.Ekipler, kapıyı açmak için market yetkililerine durumu bildirdi.Markete gelen yetkililerin kapıyı açmasıyla kedi dışarı çıktı.Öte yandan, kedinin içeride bulunduğu anlarda, marketin kapısından bir an bile ayrılmayan bir başka kedi dikkati çekti.Kediyle yakından ilgilenen iki polis memuru, hayvanın acıkmış olabileceğini düşünerek bir evden aldığı süt ve ekmeği kediye verdi.

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