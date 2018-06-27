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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Markette kadın müşterinin düşen cüzdanı böyle çaldı

Markette kadın müşterinin düşen cüzdanı böyle çaldı

Olay anı güvenlik kamerası

( İZMİR ) İZMİR

Alışveriş Kamera Güvenlik Kamerası Süpermarket Cüzdan 


- İzmir'de bir kadının alışveriş yaptığı süpermarkette düşürdüğü cüzdanı, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen bir kişi tarafından çalındı. Cüzdanın çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'in Konak ilçesinde, süpermarkette alışveriş yapan F.Y.’nin (40) düşürdüğü cüzdanı, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen bir kişi tarafından çalındı. Olay, süpermarketin güvelik kameralarına yansıdı. Bir süre sonra çantasına bakan F.Y., cüzdanını bulamayınca durumu anladı ve polise gidip şikayetçi oldu. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz kadının cüzdanında 600 TL ve 50 dolar para ile banka kartları olduğu öğrenildi. (AG-
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