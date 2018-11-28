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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Marketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında - MERSİN

Marketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında - MERSİN

- Marketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında - Güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının emniyetten çıkarılmasıMarketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında - Mersin 'de marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de alışveriş için girdiği 16 ayrı markette kasiyerleri oyalayıp hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 ayrı marketten telefon ve cüzdan gibi eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, marketlerden hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini belirledi.Ekipler, hırsızlık iddiasıyla M.A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüphelinin marketlerdeki hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alışveriş Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cüzdan 

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