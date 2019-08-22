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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Markete silahlı saldırı: 1 yaralı - İZMİR Video

Markete silahlı saldırı: 1 yaralı - İZMİR Video

- 2. Kadriye Mahallesi 607 Sokak'ta bulunan market - Markette olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Sokakta bekleyen emniyet araçları İzmir 'de markete silahlı saldırı: 1 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde markete düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi 607 Sokak'ta bulunan markete kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.O sırada markette bulunan Şahin T. sırtından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise araçla olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Şahin T. 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

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