Markete giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı Haberi

-- yılanın doğaya salınması



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir markete giren yılan, itfaiye tarafından yakalandı. İlçeye bağlı Hürriyet mahallesinde bulunan bir markete yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine markete gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonrası yılanı yakaladı. Güvenli bölgeye sevk edilen yılan, daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı. (TB-

