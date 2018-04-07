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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Markete giren hırsız, para ve sigaraları böyle çaldı İzle

Markete giren hırsız, para ve sigaraları böyle çaldı İzle

GÜVENLİK KAMERASI

Soygun Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-HIRSIZIN GİRİŞİ
-PARALARI VE SİGARALARI ÇALMASI
-DETAY

( SAKARYA )- Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde markete giren hırsız, kasadaki paralar ile raftaki sigaraları alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi bulunan bir markete gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir hırsız camı kırarak girdi. Kısa sürede kasadaki parayı alan ve raftaki sigaraları çuvala dolduran hırsız, kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi dükkana hırsız girdiği anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Marketten 3 bin TL’lik soygun yapan hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı. Görüntülerde market camını kırarak içeri giren hırsızın kasadan paraları ve sigaraları alması gözüküyor.
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