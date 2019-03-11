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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Market soygunu güvenlik kamerasına yansıdı - DİYARBAKIR

Market soygunu güvenlik kamerasına yansıdı - DİYARBAKIR

- Maskeli silahlı iki kişi markete giriyor çalışanları yatmaları için tehdit ediyor ve sonra kasayı açması için çalışanları silah doğrultarak tehdit ediyor, kasada bulan paraları alıp kaçıyorlar Diyarbakır 'daki market soygunu güvenlik kamerasına yansıdıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde bir markette yaşanan, 2 kişinin tutuklandığı hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.Akpınar Mahallesinde yaklaşık 15 gün önce bir markete giren eli silahlı 3 kişinin çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki 900 lirayı alıp, kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, markete gelen yüzü maskeli kişilerin çalışanları ellerindeki silah ile etkisiz hale getirip, kasadan para alması yer alıyor.Kayıtlarda zanlıların marketten yaya olarak kaçtığı görülüyor.Olayla ilgili zanlıların yakalanması için polis ekiplerince yürütülen çalışmada 3 gün önce 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. ve M.A. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Akalan Güvenlik Kamerası Market Soygunu Hırsız Polis Ekipleri 

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