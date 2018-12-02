Market soygunu - ANTALYA

- Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü - Polis ekiplerinin markette incelemelerde bulunması Antalya 'da market soygunu - Kepez ilçesinde başında motor kaskı bulunan kişi, marketin kasasındaki 3 bin lirayı alarak kaçtıANTALYA (AA) - Antalya 'da başında motor kaskı bulunan bir kişi, girdiği marketin kasasındaki parayı alarak kaçtı.Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesinde markette gasp olduğu ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.Olay yerine giden ekipler, kasiyer kadının ifadesine başvurarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Kasiyer, başında motor kaskı, elinde bıçak bulunan bir kişinin kendisini tehdit ederek kasadaki 3 bin lirayı alıp yaya olarak kaçtığını söyledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında da başında motor kaskı bulunan bir kişinin kasaya geldiği görülüyor.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.