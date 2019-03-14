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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Market soyguncusu yakalandı

Market soyguncusu yakalandı

Şüphelinin adliyeye getirilişinden detaylar

( ESKİŞEHİR ) -- Şüphelinin kimliği güvenlik kamerası incelemesi sonucu tespit edildi ESKİŞEHİR

Soygun Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli marketlerde hırsızlık yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Mart ayı içerisinde kent genelinde bulunan bazı marketlerde meydana gelen hırsızlık olayları şüphelisinin tespit çalışmaları başlatıldı. Olay yeri ve çevresinde bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünün incelenerek, hırsızlık olayına karışan şüphelinin eşgali tespit edildi. Şüpheli A.B. (19), polis ekiplerinin 13 Mart günü yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-Y)
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