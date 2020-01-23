Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Market sahibini gasp eden cezaevi firarisi gizli bölmede yakalandı İzle

Market sahibini gasp eden cezaevi firarisi gizli bölmede yakalandı İzle

Şüphelinin şubeden çıkartılması

Akalan Gizli Bölme Harekete Geç Hırsız Sağlık Ekipleri 

-Aracın gidişi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da market sahibini gasp edip yaralayan cezaevi firarisi, eski cezaevi arkadaşının evindeki saklandığı gizli bölme içerisinde yakalandı. Olay, 1 Ocak 2019 tarihinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Gazanfer Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Ö. isimli şahıs önceden tanıdığı H.S.Ü’nün marketine gelerek Ç.Ö.’den 5 bin lira istedi. Kendisine para vermek istemeyen iş yeri sahibini dükkanını yakmakla tehdit eden ve bıçakla dizinden yaralayan şüpheli Ç.Ö., H.S.Ü’den zorla 3 bin lira ve 2 bin lira değerindeki sigaraları alarak olay yerinden uzaklaştı. Ç.Ö.’ün olay yerinden ayrılması üzerine market sahibi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.S.Ü.’yü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Ç.Ö.’nün cezaevinden arkadaşı olan M.T.’nin evinde saklandığını belirleyerek harekete geçti. Evde arama yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ç.Ö.’yü saklandığı gizli bölmede yakaladı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şüphelinin kimlik sorgulamasında, hırsızlık ve yağma gibi 3 ayrı suçtan da arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün yapılmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan C.Ö. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı