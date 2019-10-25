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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Market gaspçısı tutuklandı - ADANA Haberi

Market gaspçısı tutuklandı - ADANA Haberi

- Markette gasp anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelinin sağlık kontrolü ve adliyeye sevki Adana 'da market gaspçısı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir markette, bıçak tehdidiyle kasadaki 510 lirayı gasbeden şüpheli tutuklandı.İstiklal Mahallesi Girne Caddesi'nde bir markete giren kişi, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki 510 lirayı alıp kaçtı.Haber verilmesi üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettikleri B.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, Yenicami Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, marketteki gasp olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Siyer Market Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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