'Marka Kent Niğde' projesi lansman toplantısı - NİĞDE Haberi
"Marka Kent Niğde " projesi lansman toplantısı - NİĞDE - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in salona gelmesi - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in açıklamaları - Toplantıdan detay görüntüler "Marka Kent Niğde " projesi lansman toplantısı - Vali Şimşek: - "Biz şehrimizin orta vadede turizm ve kültür kenti olmasını istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerle, doğaya zarar vermeden marka kent olmayı amaçlıyoruz"NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Marka Kent Niğde " projesi lansman toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Şimşek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Niğde 'de göreve başladığı günden itibaren "Marka Kent Niğde Projesi"nin üzerinde çalıştığını söyledi.
Yapılan görüşmelerde Ahiler Kalkınma Ajansından mali destek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyelerinden de bilimsel destek alındığını belirten Vali Şimşek, "Bu süreçte Niğde Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Ticaret ve Sanayi Odası, proje fikrimizi desteklediler ve hep yanımızda oldular. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu projeyle amacımız, Niğde 'nin markalaşma sürecini başlatmak, şehir markasına yönelik farkındalık geliştirmek ve şehrin marka kimliğini belirlemektir." dedi. Şimşek, kentin ağırlıklı olarak tarım ve kısmen de hizmet sektörü üzerine kurulu bir ekonomiye sahip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Biz şehrimizin orta vadede turizm ve kültür kenti olmasını istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerle, doğaya zarar vermeden marka kent olmayı amaçlıyoruz. Niğde , 9 bin yıllık geçmişi ve antik dönem ve İslam medeniyeti eserlerini bünyesinde barındırması dolayısıyla farklı kitlelere ve inançlara hitap edebilme olanağı sağlayan tarihi ve kültürel miras Niğde 'ye marka kent olma konusunda büyük olanaklar sunmaktadır. Türk dağcılığının mabedi sayılan Demirkazık bölgesi, dağcılık faaliyetleri açısından dünyada ve Türkiye'de tanınan bir bölge. Bu bölge, dağcılık sporları açısından son derece önemli olup, çok sayıda yerli ve tabancı dağcı tırmanış ve trakking için Demirkazık bölgesini tercih etmektedir. Çukurova bölgesinden ilimize kolay ve hızlı ulaşım olanakları sebebiyle yayla turizmi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Çiftehan Kaplıcaları sebebiyle de sağlık turizmi açısından avantajlı durumdadır. Ayrıca son yılların trendi olan organik gıdalara Niğde 'de kolay ve ucuz olarak ulaşılmaktadır. Marka kent süreci, Niğde ’ye yeni bir enerji ve motivasyon kazandıracaktır." Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk de projeyle ilgili teknik bilgi ve uygulama süreci hakkında bilgi verdi.Proje kapsamında ilk olarak kent dinamiklerinin katılıp bilgi alışverişinde bulunulacağı arama konferansları düzenlenecek.