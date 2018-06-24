Mardinliler sandığa çoluk çocuk gitti Haberi

-Vatandaşın oğlu ile sandık başında oy pusulalarını alması

-Kabinde oğluna oy kullanmayı anlatması

-Oğlunun oy pusulasına mühür basması sandık oy atması

-Baba Mehmet Tetik açıklama

-Oğlu Mehmet Tetik açıklama

-Ablası şirin Tetik açıklama

-Altaş ailesinin oy kullanması

-Anne ile çocukların sandık başına gelmesi çocuklarına anlatması

-Kabine girmeleri ve oy atmaları

-Anne Muhabbet Altaş'tan açıklama

-Oğlu Aryen Ulaş'tan açıklama

-Oğlu Aren Mirza'dan görüntüler

-Baba Ramazan Altaş'tan açıklama

-Ailelerin okula çocuklarıyla gelişi ve okuldan çıkışı



( MARDİN -ÖZEL)- Vatandaşlar, çocuklarına nasıl oy kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi MARDİN



- Mardin’de oy verme işlemlerinin başlamasıyla vatandaşlar, çocuklarını da yanlarına alarak sandığa gitti. Vatandaşlar, çocuklarına ileride nasıl oy kullanacaklarını sandık başında uygulamalı olarak gösterdi. Tüm yurtta olduğu gibi Mardin’de de Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı.

Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar çocuklarını da yanlarına alarak sandığa gitti. Bir taraftan oylarını kullanan vatandaşlar diğer taraftan da çocuklarına ileride nasıl oy kullanacaklarını sandık başında uygulamalı olarak gösterdi. Zinciriye İlköğretim Okulu’nda oy vereceği sandığa 6 yaşındaki oğluyla birlikte gelen Mehmet Tetik, “Demokrasi, geleceğimiz ve çocuklarımız için oy kullandık. İnşallah hayırlısı olur, çocuklarımıza demokrasiyi öğretiyoruz. Parlak bir gelecek için oy kullandık” dedi.

Mehmet Tetik, çok heyecanlandığını ifade ederek, ilk kez babası ile oy kullandığını söyledi.



Vatandaşlardan Muhabbet ve Ramazan Aktaş da, sandığa çocukları Aryen Ulaş ve Aren Mirza ile geldi. Hem kabinde hem de sandık başında nasıl oy verileceğini aşama aşama çocuklarına gösteren Aktaş, “Türkiye ve vatandaşlarımız için seçimin önemli olduğunu çocuklarımıza anlattık. Her defasında anlatıyoruz. Çocuklarımıza sandıkta demokrasi dersi verdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Anne Muhabbet Aktaş, seçimin demokratik bir ortamda geçmesini dilediğini belirterek, “Çocuklarımız da neden oy kullandığımızı sordular, onlara anlattık. Bunlar bizim görevimiz” ifadelerinde bulundu. 4 yaşındaki Aren Mirza ise, oy kullandığı için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.



