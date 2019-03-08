Mardinli kadınlar Kadınlar Günü'nü huzur ve coşkuyla kutladı

-Kadınların halay çekmesi detay

-8 Mart genel etkinlik alanı detayı

-Sivil toplum temsilcisi etkinlik yorum

-Marmek Müdürü Emine Uğurlu Kartal Yorum

-Mardin Valisi Mustafa Yaman açılış kurdelası kesimi

-Mardin valisi Standları gezmesi

-Mardin Valisi Mustafa Yaman ile röportaj

-Mardin Valisi Mustafa Yaman kursiyerlere sertifika töreni



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinleri kapsamında kadınlar için festival düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın açılışını gerçekleştirdiği festivalde kadınlar halaylar ve zılgıtlar eşliğinde doyasıya eğlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki etkinliğe, Vali Yaman'ın yanı sıra, Vali yardımcısı Bahattin Çelik, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’nun Eşi Canan Miroğlu, sivil toplum temsilcileri ve kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılışının ardından Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte stantları ziyaret ederek açılan kursları başarı ile tamamlayan 600 kadına sertifikalarını verdi. Burada konuşan Vali Yaman, Kadınlar Günü etkinliğini bir kez daha düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Vali Yaman, "Her geçen sene farklı ve kalabalık oluyoruz. Türkiye’nin her ilinden sivil toplum kuruluşları, dernekler, belediyeler katıldı.

23 ilden katılım sağlandı. Binlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bu etkinliği kutluyor. Mardinli kadınlarımızın ve tüm kadınlarımızın günü kutluyorum. Son 3 yılda Mardin huzuru kabullendi. Mardin tarihinde görülmedik bir misafir kabul etti. Hedefimiz 5 milyon turist. Mardin’de ki kadınlarımız herkes mutlu ve huzurlu bu huzur ve mutluluğun sürmesi arzu ediyoruz" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emine Uğurlu Kartal da Mardin Valisi Mustafa Yaman’a teşekkür ederek, "Bir yıldır açılan bir şubeyiz. Kadınlarımıza Mardin’in kültürünü aktaran çalışmalar yapıyoruz. 7 bine yakın kadınımız merkezimizden faydalandı. Pastacılık, okuma yazma taş boyama kursumuz ile 70’i aşan kurs ile kadınlarımıza hizmet verdik, çok mutluyuz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınlar duydukları memnuniyeti dile getirerek statlarda elde ettikleri gelirin kadın ve çocuklara aktarılacağını kaydetti.



