Mardinli gençler Rusya’yı gezecek

-Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde gençlerin eğitiminden detay

-Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman Gençleri ziyareti

-Gençlerden Halil İbrahim Kural ile röportaj

-Gençlerin Rusya'ya çıkmak üzere taşıtlara binme uğurlanması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de, “Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz” projesi çerçevesinde 20 genç, Rusya’yı gezecek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresince desteklenen “Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz” projesi çerçevesinde 90 genç, çeşitli ülkeleri geziyor. 12 haftalık eğitimleri tamamlanan gençlerden 20 kişilik ikinci kafile, Rusya’yı gezecek. Gençler, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programla Rusya’ya yolcu edildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardinli gençlerin bütün dünyayı tanımalarını arzu ettiğini belirterek, "Mezopotamya'dan Balkanlara Eğitim Köprüsü Projesi" kapsamında onlarca genci Bosna Hersek’e gönderiyoruz. Şimdi de gençlerimizi 8 ülkeye gönderiyoruz. Birinci grubumuz Almanya, Belçika ve Hollanda’ya gitti. Bu akşam itibariyle gençlerimizi Rusya’ya gönderiyoruz. Rusya’ya giden grubumuz çok güzel anılar, bilgi ve tecrübelerle dönecekler. Daha sonra Fas, Singapur, Malezya ve Katar’a yine aynı şekilde öğrencilerimizi gönderiyoruz” dedi.

Mardinli gençlerin bütün dünyayı tanıyarak akranlarından daha donanımlı olmalarını arzuladığını aktaran Yaman, “Üniversiteye giden Mardinli gençler, aynı üniversite ve sınıfa gelen öğrencilerden daha donanımlı olacaklar. Çünkü bu gençler, gençlik merkezi ve bilgi evlerinde, sadece Mardin’i değil bütün dünyayı tanıma fırsatı buldular. Sinema, tiyatro, senaryo yazma, belgesel çekme ve fotoğraf sanatını öğreniyorlar. Kitaplarını okudukları bütün yazarlarla bu gençlik merkezinde bir araya geliyorlar. Bütün siyasetçilerle, devlet büyükleriyle bir araya geliyorlar. Çok özgüvenli bir gençlik inşallah burada oluşuyor. İnşallah, gençlik çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

“İlk kez yurtdışına çıkacak” Öğrencilerden Halil İbrahim Kural, ilk kez yurtdışına çıktığını ifade ederek aldığımız eğitimin ardından ilke kez yurt dışına gideceğim. Emeği geçen başta Mardin valimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

