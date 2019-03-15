Mardinli genç çifte 4'üz sürprizi İzle

-Dr. Güzide Kurt'tun anneye bilgi vermesi

-Anne Kesra Özen Akman ile röportaj

-Annenin yakınlarının yanında olması

-Dördüz bebeklerin anne kolunda bileklik detayları

-Bebeklerden detaylar



( MARDİN )- Bir yıl önce evlenen Akman çifti, Allah'tan bir çocuk istedi 4'üz çocukları oldu MARDİN



- Mardin’de yaklaşık bir yıl önce evlenen Kesra Özen Akman ve İsmail Akman çiftinin 4'üz bebekleri oldu. İnşatta çalışan baba, çocuklarının ihtiyaçlarını nasıl gidereceği konusunda kara kara düşünmeye başladı.

Mardin’de yaklaşık 3 yıl önce gerçekleşen 4'üz doğum, 2019'un mart ayında tekrarlandı. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Akman çifti, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün saymaya başladı.

Hastaneye gittiklerinde 4'üz bebeklerinin olacaklarını öğrenen çift, o günden beri hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşadı. Doktorların 2 çocuğu alma önerisini geri çeviren anne Kesra Özen Akman, önceki gün 1 kilo 100 gram ve 1 kilo 400 gram ağırlığında 2 erkek ve 2 kız çocuğunu kucağına aldı. Akciğerleri tam gelişmediği için yeni doğan yoğun bakım servisinde solum cihazından destek alarak tedavileri süren Akman bebeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çocuklarını kucağına alan inşaat işçisi baba, çocuklarının ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yetkililerden yardım istedi. "Çevremizde seyrek gördüğümüz bir doğum" Bebeklerin genel sağlık durumlarının haftalarına göre çok iyi olduğunu ve gelişim süreçlerinin tamamlanması için tedavinin sürdüğünü kaydeden Çocuk Doktoru Güzide Kurt, bebeklerin 31 haftalık dünyaya geldiğini söyledi.



Kurt, "Annemiz 27 yaşında bebeklerimiz 31 haftalık olarak dünyaya geldi. Bölgemizde seyrek gördüğümüz bir doğum. Rahat bir doğum oldu, en büyüğü 1 kilo 400 gram en küçüğü ise 1 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi bebeklerimiz. Erken doğdukları için solunum cihazına bağlılar, genel sağlık durumları iyi” dedi.

Anne Kesra Özen Akman ise, 1 yıl önce evlendiğini belirterek çocukların 4'üz olacağını ilk duyduğunda şoka girdiğini söyledi.



Anne Akman, "Bir üniversite hastanesinde ilk başta doktorlar 2 bebeğin gebeliğini sonlandıralım demişti. Ben Allah'ın takdiri dedim. Bebeklerim sağlıkla dünyaya geldi. Eşim inşaatlarda iş buldukça çalışıyor. Bez ve mama desteği lazım. Sağlık Bakanlığı'ndan, herkesten yardım bekliyoruz. Durumumuz pek yok. Allah herkesten razı olsun, hastane de ücret almadı, çok mutluyum" diye konuştu.

Hastane Halkla İlişkiler Müdürü Sadettin Nehir de, 4'üz bebeklerin takibinin gebelik sürecinde doktor Şahin Önen tarafından yapıldığını belirterek bebeklere ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Hastane olarak annenin desteklendiğini kaydeden Nehir, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını kendilerinin de Akman çiftinden herhangi bir ücret almadıklarını sözlerine ekledi.

