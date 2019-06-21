Mardinli gelin ve damat, düğünde Fenerbahçe forması girdi

-fenerbahçeli pastanın kesilmesi

-Fenerbahçe Marşı ile gelin damadın eğlenmesi



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Artuklu ilçesinde hayatlarını birleştiren fanatik Fenerbahçeli Önelge çifti düğünde gelinlik ve damatlığın üzerine Fenerbahçe forması giyip sarı lacivert renkteki düğün pastalarını kesti. Mardin’de dünya evine giren fanatik Fenerbahçeli olan Beşir ile Selcan Önelge çifti yaptıkları düğünde gelinlik ve damatlığın üzerine Fenerbahçe forması giyerek dünya evine girdi. Bir düğün salonunda gerçekleşen düğünde hayatlarını birleştiren çift, gelinlik ve damatlığın Fenerbahçe forması giyerek birbirlerine ve Fenerbahçe'ye olan sevgilerini ortaya koydu. Üzerlerindeki formalarla oyun oynayan çift, davetlilerle birlikte havai fişek ve konfetilerin altında sarı lacivert renklerde hazırlattıkları pastayı kesip Fenerbahçe marşları ile düğünlerini şenlendirdiler. Hayalinin düğüne Fenerbahçe formasıyla çıkmanın olduğunu belirten damat Beşir Önelge, "En çok sevdiğim renkleri, fanatiği olduğum takımımın formasını en mutlu günümüzde giydik, mutluluğumuz katlandı" dedi.

Fenerbahçe marşlarıyla coşkunun tavan yaptığı düğünde ömür boyu sürecek birlikteliğe karşılıklı olarak ‘evet’ diyen genç çiftin mutluluklarına şahit olan davetliler gece geç saatlere kadar eğlenerek unutulmaz bir akşam geçirdi.

