Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin ve ilçelerinde Mevlid kandili ihya edildi

Mardin ve ilçelerinde Mevlid kandili ihya edildi

Mardin Fuat Yağcı cami dışından genel detay

Doğum Günü Uttu Kandil 

-Fuat Yağcı camine gelen vatandaş detayı
-Cami içinde namaz kılan vatandaş detayı
-saf tutan çocuklardan detayı
-cami çıkışı kandil simidi ve aşure dağımı
-Cami genel görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Hz Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Mardin merkez ve ilçelerindeki camilerde 'Mevlid-i Nebi' adıyla düzenlenen programlarla ihya edildi. Mardin merkezde bulunan Fuat Yağcı Camii, Ulu Camii, Latifiye ve Şehidiye camileri ile Kızıltepe Yeni Camii başta olmak üzere tüm camilerde düzenlenen programlar, yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile başladı.
Kur'an tilavetinin ardından üç dilde Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi, salâvatlar getirildi, dualar edildi. Mevlit Kandilini camilerde dualarla geçiren vatandaşlar çocukları ve torunları ile camilere gelerek çocuklarla beraber saf tuttu namazlarını kıldı. Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Ulu Cami, Fuat Yağcı ve Şakir Nuhoğlu camilerinde program düzenlenen programlarda binlerce kişi salavatlar getirdi. Fuat Yağcı Camisi'nde yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda din görevlileri Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in de katıldığı programın ardından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara kandil simidi ve aşure dağıttı.

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı