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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman - MARDİN

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman - MARDİN

- Mardin büyükşehir belediyesinden detaylar - Detaylar - Valinin gelmesi vatandaşlarla selamlaşma - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın açıklaması Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye binasına geldi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Basın Mensupları 

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