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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Mardin şehit öğretmenlerini unutmadı

Mardin şehit öğretmenlerini unutmadı

Saygı duruşu

Saygı Duruşu İstiklal Marşı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-İstiklal Marşı
-Kuran Tilaveti detayı
-Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua detayı
-Şehitlik ziyaretine karanfil bırakılması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında görevi başında şehit olan öğretmenlerin kabirlerini ziyaret etti. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selen Kışlası'nda bulunan şehitlikte görevi başında şehit olan öğretmenler için bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Müftüsü İsmail Çiçek, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı ziyarette şehit öğretmeler için İl Müftüsü tarafından dualar edilerek mezarlarına karanfiller bırakıldı. İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende şehit öğretmenler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Şehitlik ziyaretinin ardından Şakir Nuhoğlu Camii'nde Mevlid okutularak şehit öğretmenlere dualar edildi.
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