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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

İnternet kafede öğrencilerin denetimi

Trafik Güvenliği Terörle Mücadele Para Cezası İnternet Kafe Şüpheli Araç 

-İnternet kafeden öğrencilerin çıkarılışı
-Park çevresinde polislerden uygulama detayı
-Polislerin parkta denetim detayı
-Kadın polisin bir çocukla konuşma detayı
-Polislerin metruk buna çevresi bulduğu öğrenci detayı
-Motosikletli yunusların hareket anı
-motosikletli yunusların öğrenci denetimi
-polislerin ust arama detayı

( MARDİN ) -- Polis ekipleri çocukların güvenliği için uygulama gerçekleştirdi MARDİN

- Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde okula giden çocukların güvenliği için park, metruk alanlar, internet kafeler, iddia bayileri ve okul servislerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Okul saatinde internet kafelerde bulunan öğrenciler okullarına teslim edilirken internet kafe işletmelerine cezai işlem uygulandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik il genelinde asayiş, çocuk şube, narkotik ve terörle mücadele şube ekipleri ile birlikte denetleme gerçekleştirildi.
Mardin'de 45 polis ekibi 216 polis memuru ile gerçekleşen uygulamada 137 okul çevresi 52 internet kafe, 10 oyun salonu, 41 kahvehane, 39 park bahçe, 55 okul servisi, 74 şüpheli araç, iddia bayileri, metruk bina yakınları ve çok sayıda alan alan denetlendi. Motosikletli yunus ekiplerinin de destek verdiği denetlemelerde 894 kişinin kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde Mardin’de 1 play station merkezine öğrenci alması sebebiyle, 1 kahvehaneye ve 1 iş yerine ruhsatı olmadığı için, 2 internet kafeye öğrenci alması sebebiyle işlem yapılırken, Kızıltepe ilçesinde 3 yoklama kaçağı yakalandı. Öte yandan 1 kişiye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 TL para cezası uygulandığı öğrenildi. (BS-AKK-Y)
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