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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Mardin merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonuna 15 tutuklama

Mardin merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonuna 15 tutuklama

-arşiv-

Tutuklama Kararı Kripto Avcılık 

-Fetöcü üaskeri yapılanmaya yönelik askerlerin adliyeye getirilmesi
-Adliye yazısı detayı
-Fetöcülerin adliyeye geliş ve içeri giriş detayı

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış 'kripto' Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 21 şahıstan 15’i tutuklandı. Dün sabah saatlerinde Mardin adliyesine otobüsler ile getirilen 21 FETÖ şüphelisi adliyede savcılık ifadesinin ardından bir üst mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15 kişi için tutuklama kararı verildi.
Gece yarısı sonuçlanan mahkemede 15 FETÖ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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