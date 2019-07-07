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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı İzle

Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı İzle

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Adli Kontrol Irak Trol 

-Mardin adliyesi detayı
-Zanlıların adliyeye girişi

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mardin, Trabzon, Adana, Konya, İstanbul, Gaziantep'te 3 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunarak gözaltına alınan 6 şüpheli, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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