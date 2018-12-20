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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mardin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Mardin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Fetöcü üaskeri yapılanmaya yönelik askerlerin adliyeye getirilmesi

Karya Mahrem Kripto Ankesörlü Telefon 

-Adliye yazısı detayı
-Fetöcülerin adliyeye geliş ve içeri giriş detayı

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış “kripto” Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kararlılıkla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, TSK içerisine yuvalanmış “kripto” örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesince örgütün mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları anlaşılan ve örgüt faaliyetlerinde bulundukları yönünde tespitler yapılan 21 örgüt üyesine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da Mardin merkezli 11 Aralık’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi.
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