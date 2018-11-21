Mardin’in 'Onur Günü' törenle kutlandı İzle

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı detayı

-Tören alanından genel detay

-Mehmet Akif Nuhoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Meryem Betül Yılmaz 'ın konuşması

-Mardin valisi Mustafa Yaman'ın gazi ile öğrencileri ziyaret etmesi

-Tören alanında dronsavar silahla özel harekatçının bekleme detayı



( MARDİN ) Mardin’in "Onur Günü" törenle kutlandı MARDİN



- Mardin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü törenle kutlandı. Mardin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 7. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Mehmet Akif Nuhoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Meryem Betül Yılmaz, kentin milli mücadele döneminden önce bölgede ayrılıkçı bir hareket başlatma düşüncesine sahip İngilizlerin, sonra da 21 Kasım 1919’da Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istendiğini anımsattı. Yılmaz, “Şehrin ileri gelenleri ve halk buna büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Fransız Komutan Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin her şeyden yüce bir sevgi olduğunu göstermiştir" dedi.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi. (BS-MP-Y)

