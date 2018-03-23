Mardin emniyetinden şehitler için mevlit

-Cami içinden detay

-Cami içinde imamın asker ve polisler için dua edişi

-Cami içinde ilahi okunurken detay

-Cami içinde genel detay

-Polis eşi Zeynep mercan açıklama

-Türkiye Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir

-Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar açıklama

-Cami içinden dua okunurken detay

-Atakent lojmanlarında yemek verilirken detay

-Yemekten tepeden görüntü



( MARDİN )- 3 bin kişi şehit mevlidinde bir araya geldi MARDİN



- Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kahraman polis, asker ve güvenlik korucuları şehitleri için Hazreti Ebubekir Camiinde mevlit okuttu. Yüzlerce kişinin katıldığı mevlit programının ardından Atakent polis lojmanlarında 3 bin kişiye hayır yemeği verildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, vali Yardımcıları, 22. dönem Milletvekili Süleyman Bölünmez, Kızıltepeli sivil toplum kuruluşları, asker polis eşleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek vatanın birlik ve bütünlüğü için şehit olmuş tüm asker polis korucu ve vatandaşlar için dua etti. "Devletimizin varlığı tüm İslam coğrafyasında devam edecektir" Mardin İl Emniyet Müdür Hasan Onar Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez ve bir bütün olduğunu belirtti.

Onar, "Valimizin ve Mardinli vatandaşlarımızın desteği ile bugün Nusaybin, Derik, Dargeçit’te Afrin’de ve ülkemizin değişik yerlerinde iç güvenlik operasyonlarında şehit olan kahramanlarımız için böyle bir mevlit ve devamında hayır yemeği düzenledik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin varlığı birliği tüm İslam coğrafyasında ve ülkemizde devam edecektir. Katılan herkese teşekkür ediyoruz ve halkımızın desteğini her zaman hissediyoruz” dedi.

“Polis eşleri olarak her zaman yanlarındayız” Mardin Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Mercan’ın eşi Zeynep Mercan dualar ile şehitlere destek verip yakınlarını sahiplendiklerini söyledi.



Mercan, "Dualarımız kabul olur inşallah. Böyle destek vermeye çalışıyoruz. Hem gazilerimiz hem şehitlerimiz için hepimizin yüreği yanıyor. Polis eşleri olarak bizlerin ağır görevleri var. Vatan için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatan için hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz hepsinin yanındayız ve bizden ne isterlerse yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Gerekirse Afrin’e değil Kandil’e de gireriz” Türkiye Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise yaptığı konuşmada gerekirse Afrin değil, Kandile'e de gidebileceklerini söyledi.



Kandemir, “Şehit aileleri bizler için çok değerli. Şehit aileleri bağrımıza koyuyoruz. Bu vatanın bölünmez toprakları için binlerce şehit verdik. Şehit ailelerinin yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Bu nedenle İl Emniyet Müdürlüğümüzün etkinliği bizleri sevindirdi. Bir nebze şehit ailelerinin yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. İl emniyet müdürlüğümüze, şehit ailelerimize, gazilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Afrin’e giremezsiniz diyebilirler. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Teröre karşı gerekirse Afrin değil, Kandil'e bile gireriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu tehlikeyi püskürtmek için bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.



