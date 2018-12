Mardin'e huzurla gelen turizm, 12 ay sürüyor

-Mardin Valisi Mustafa Yaman'dan açıklama

-Esnaflardan Seyhan Balcı ile röportaj

-Esnaflardan Murat Özbek ile açıklama

-Mardinli gazeteci, arkeolog tarihçi Burak Erdem ile röportaj

-beyaz sudan detay

-Mardin geneli ve sokaklarından detay

-Fotograf çeken turistlerden detay



( MARDİN -ÖZEL) - Kış turizminin keyfi Mardin'de başka güzel oluyor MARDİN



- Mardin’de 2 yıl içinde sağlanan huzurla birlikte tarihi güzelliklerin gün yüzüne çıkmasının ardından Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen vatandaşların gözde şehri oldu. Kasım ayında soğuk havaya aldırmayan turistler, açık hava müzesi görünümünde olan tarihi mekanları gezmenin keyfini yaşıyor. Mardin Valiliği Kasım ayı ile birlikle il geneli ziyaretçi sayısının 3 milyonu aştığını belirtti.

Esnaf huzurla gelen turizm hareketliliğinden memnuniyetini dile getirdi. Mardin’de 16 Kasım 2016 tarihinden itibaren Mardin Valiliği ve görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin sağladığı huzur ve yatırımlar ile kent turizmin keyfini çıkarıyor. 3 ay süren turizm sezonun Mardin Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 aya yayılan çalışmalar ile her ay ayrı bir turizm canlılığı yaşanan kentte, ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı. Turizmden geçimini sağlayan esnaf huzurun keyfini çıkardıklarını belirterek, kentin dünya genelinde hak ettiği değeri görmeye başladığını söyledi.



Tarihi dokuları, el sanatları ve doğal güzellikleri ile turistlerin dikkatini çeken Mardin’de Kasım ayında otel ve caddelerde yoğunluk yaşanırken turistler Mardin’in tarihi ilçeleri ve sokaklarını gezmenin keyfini sürüyor. Kentte yapılan turizm yatırımı turistler tarafından tam not alırken, terör nedeni ile kapılarını turizme kapatan Nusaybin ve birçok ilçe turistlerle birlikte tarih ve kış turizmin keyfini sürüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bu sene Mardin'in gerçekten ilkleri yaşadığını söyledi.



Yaman, "Şu ana kadar tahminlerimizin üzerinde 3 milyonun üzerinde bir turist ziyaretçi 450 binin üzerinde turistte yatılı olarak geldi. Eylül, Ekim, Kasım ayları tamamen dolu geçti. Burada genelde 3 ay oluyordu turizm mevsimi, ama bizde etkinliklerimizi 12 aya yaydık. 6 ay çok yoğun turizmle geçti. Mardin her mevsim güzel ama Kasım ayında bambaşka ve güzel" diye konuştu.

Mardin’de yaşanan turizm hareketliliğinden çok mutlu olduklarını ifade eden Mardin esnafından Seyhan Balcı, "Bizler Mardin esnafı olarak çok mutlu ve huzurluyuz. Huzurla birlikte turizm yoğunluğu yaşıyoruz. Her yer cıvıl cıvıl bizler böyle olunca seviniyoruz” şeklinde konuştu.

Kuyumcu esnafı Murat Özbek Mardin’de el sanatları ürünlerinin çok beğeni topladığını belirterek, “Mardinli olarak çok mutluyuz. Huzurumuzun güvenin bir belirtisidir. Bir Mardin halkı Süryani olarak çok mutluyuz. Altına yoğun ilgi var. El işlemelerine bakıyorlar buradan gelin olmak varmış diyorlar ama satışlarda genelde hediyelik eşyalara ilgi oluyor” dedi.

Mardinli gazeteci, arkeolog tarihçi Burak Erdem, 2018 yılının en trend şehrinin Mardin olduğunu söyledi.



Erdem, "Kasım ayında havalar soğumasına rağmen her yer dolu. Her yerde turistler insanlar. Mardin kabuğunu kırdı. Mardin’in mistik bir havası var. 2019’da aynı trend devam edeceğini düşünüyorum. Mardin’de Dara, Kasimiye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Nusaybin’de bulunan dünyanın ilk üniversitesi gibi tarihi eserler var. Midyat’ta bulunan yapıtlar görülmeye değer” diye konuştu.