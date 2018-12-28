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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

zırhlı araçların konvoyu

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Konvoy 

-hareket halindeki konvoy takibi
-konvoyun geçişi

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'e gelen askeri konvoy, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Suriye sınırında bulunan birliklere doğru hareket etti. Diyarbakır'a demir yoluyla getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçları taşıyan konvoy, daha sonra kara yoluyla Mardin'e getirildi.
Kızıltepe ilçesinden kara yoluyla Nusaybin'e ulaşan askeri konvoy, burada geniş güvenlik önlemleri altında Şırnak'ın Cizre ilçesine doğru yola devam etti. 14 personel taşıyıcı paletli zırhlı araçlardan oluşan konvoyun Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.
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