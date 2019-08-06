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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Mardin'de yaralı ebabil tedavi altına alındı

Mardin'de yaralı ebabil tedavi altına alındı

- Ebabil Kuşundan detay - Vatandaşların elle beslemeleri - Kuşu bulan Nurettin Özdemir'in konuşmasıMARDİN (AA) – Mardin ’in Artuklu ilçesinde yaralı bulunan ebabil tedavi altına alındı.İstasyon Mahallesi’nde otobüs durağında iş çıkışı eve gitmek için bekleyen belediye işçisi Nurettin Özdemir, yerde bitkin halde ebabil olduğunu fark etti.Kuşun cinsinin Ebabil olduğu öğrenince şaşıran Özdemir, eve götürdüğü kuşa yiyecek verdikten sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.Özdemir, Kur'an - ı Kerim'de adı geçen ve nadir görülen Ebabil kuşunu gördüğü ve beslediği için mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Çok farklı bir kuş olduğu için eve götürdüm, İnternette araştırma yaparken Ebabil kuşu olduğunu öğrendim ve çok şaşırdım. Kuşa çok iyi baktım, önce patates ezmesi verdim, fazla yemedi, sonra kıyma verdim. Kıymayı çok sevdi ve yedi. Böylece etçil bir kuş olduğunu öğrenmiş oldum. Çok bitkindi, hareket edecek hali yoktu, sonra yemek ve su verince kendine geldi. Ancak kuş uçmuyordu, bu yüzden hayvan barınağına teslim ettim. Onlar tedavisini yaptıktan sonra Orman ve İşletme Müdürlüğüne teslim edecekler. Onlar da doğaya bırakacaklar."

Otobüs Durağı Belediye İşçisi Hayvan Barınağı İnter Hayvan 

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