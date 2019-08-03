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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin’de yaralanan teğmen Elazığ’a sevk edildi

Mardin’de yaralanan teğmen Elazığ’a sevk edildi

-Ambulansın gelişi

Çatışma Hain Saldırı Teröristler Helikopter Saldırı 

--Yaralı askerin Ambulanstan çıkarılması
--Hastane ve ambulanstan detay
--Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan Teğmen Kadir Gür, memleketi Elazığ’a nakledilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı Dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde şantiye güvenliğini sağlayan askerlere yönelik teröristlerce düzenlenen hain saldırıda Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu, Uzman Çavuş Murat Erginöz ile Teğmen Kadir Gür yaralandı. Şehit Kıratlı bugün memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yaralı Uzman Çavuş ile Teğmen de Elazığlı Çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Murat Erginöz'ün Elazığ Palu ilçesinden, Teğmen Kadir Gür'ün de Elazığ'ın merkeze bağlı Hankendi Çalıca Köyü'ne olduğu öğrenildi. Teğmen Gür, Mardin’den helikopterle Elazığ’a nakledilerek FÜ Hastanesine getirildi.
Doktorların hazır beklediği hastanede yaralı teğmenin tedavi altına alındığı durumunun iyi olduğu belirtildi.
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