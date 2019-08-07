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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin'de yangın

Mardin'de yangın

- Yangın çıkan alandan görüntü - Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları - Tarihi Mardin Kalesi eteklerinde askeri lojmanların bulunduğu alandaki arazide çıkan yangın TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına aldıMARDİN (AA) - Tarihi Mardin Kalesi eteklerindeki arazide çıkan yangın TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi Çubuk Mahallesi'nde tarihi kalenin eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenden kuru otların ve çalılıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Hava Radar mevkisindeki askeri bölgeye sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına iki farklı noktadan müdahale etti.Askeri lojmanlarda kalan personel ve vatandaşlar binalardan tahliye edildi.Olay yerine gelen TOMA da yangını sündürme faaliyetine katıldı.
Yaklaşık 2 saat süren yangın, kontrol altına alındı.Yangında, çok sayıda ağaç yanarken çevredeki evlerde bulunan vatandaşların dumandan etkilendiği görüldü.
Güvenlik güçleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı

Askeri Lojman Trol 

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