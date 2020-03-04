Mardin’de Vali Yardımcısı Başoğlu FETÖ’den açığa alındı
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( MARDİN - FOTO) MARDİN
- Mardin Vali Vardımcısı Adem Başoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddiasıyla Mardin Valisi Yardımcısı görevinde bulunan Adem Başoğlu, açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Başoğlu’nun açığa alınmasıyla yerine Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’ın görevlendirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla açığa alınan Başoğlu, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Mardin Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine getirilmişti. (MA-YRT
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