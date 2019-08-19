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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin’de Vali Mustafa Yaman'ın göreve gelmesi şehit ailelerini sevindirdi

Mardin’de Vali Mustafa Yaman'ın göreve gelmesi şehit ailelerini sevindirdi

işten çıkarılanlardan detay

Şehit Şehit Yakınları Belediye Başkanı İşten Çıkarma Şehit Aileleri 

-Belediyeden detay
-Kabala Gençlik Platformu başkanı Recep eli Bol Röportaj
-Hak İş Başkanı Eşref Cihan Röportaj
-Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Büyükşehir Belediyesine sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan tebliğ ile Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Mustafa Yaman'ın görevlendirilmesi kentte sevinçle karşılandı. Özellikle HDP’li Ahmet Türk döneminde haksız yere işten çıkarılan işçiler büyükşehir binasına gelerek görevlendirme haberini sevinçle karşıladıklarını ifade etti.
Görevlendirme ile ilgili açıklama yapan Mardin Kabala Gençlik Platformu Başkanı Recep Elibol, “3 yıldır yapılan mahallemdeki hizmetler kayyum döneminde yapıldı. 31 Mart seçimlerinden sonra tüm hizmetlerimiz durdu. Huzursuzduk. Güven ortamı kalmıştı. Biz bu süreçten kurtulduğumuz için çok mutluyuz. Devletimize Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.
Hak İş Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan 249 kişi işten çıkarıldığını belirterek, “Bununla ilgili yasal süreç sendikamız tarafımızdan takip ediliyordu. Biz büyükşehir belediye başkanı ile görüştüğümüzde bu uygulamaların yanlış olduğunu belirttik. Haksız yere işten çıkarılan arkadaşların yeniden işe alınması için başvuruda bulacaklar" diye konuştu.
Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir "Bundan 3-4 ay önce ilk icraatları öncelikli icraatları şehit yakınları ve ailelerini işten çıkarmalarıydı. Kayyum döneminde devlete yakın olanların işten çıkarılması. Ahmet Türk’ün bundan başka icraatları olmamıştı. Mardin’de kayyum haberi ile uyandığımızda Mardin daha güzel hizmetlere kavuşacak. Mustafa Yaman’ın tecrübesi var. Kayyumla beraber huzur gelecek. Valimin büyük katkısı olacak. Ahmet Türk kendi yakınlarını da işe almıştır. Kayyumla beraber hak yerini bulacaktır” şeklinde konuştu.
İşten çıkarılan şehit aileleri kayyum atanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek görevlendirme için Cumhurbaşkanına teşekkür etti.
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