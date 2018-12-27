- Mardin 'de uyuşturucu operasyonu - Adliyeden detaylar - Zanlıların adliyeye getirilmeleri Mardin 'de uyuşturucu operasyonuMARDİN (AA) - Mardin 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kilo 700 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve 2,61 gram eroin ele geçirildi.Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 7, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle ise 9 kişi gözaltına alındı.