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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de uyuşturucu operasyonu

Mardin’de uyuşturucu operasyonu

- Mardin 'de uyuşturucu operasyonu - Adliyeden detaylar - Zanlıların adliyeye getirilmeleri Mardin 'de uyuşturucu operasyonuMARDİN (AA) - Mardin 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kilo 700 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve 2,61 gram eroin ele geçirildi.Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 7, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle ise 9 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Eroin 

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