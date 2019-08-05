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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza yerinden detay - Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Emrullah Gülistan'ın 3 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybettiMARDİN (AA) - Mardin 'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nusaybin - Kızıltepe kara yolunda Aşağıhatunlu mevkisinde Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Emrullah Gülistan idaresindeki 31 HN 019 plakalı otomobil, Ali C. idaresindeki 06 BL 6903 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada uzman çavuşun 3 yaşındaki kızı Bahar Gülistan hayatını kaybetti. Uzman çavuş Gülistan, eşi Merve Gülistan ve araçta bulunan Sümeyye Karaoğlu ise yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken Bahar Gülistan'ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenaze Uzman Çavuş 

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