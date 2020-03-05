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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de tarihi Kıleybin Mort Maria Kilisesi restore ediliyor

Mardin’de tarihi Kıleybin Mort Maria Kilisesi restore ediliyor

Kiliseden görüntü

Restorasyon Lyon Aria Diyalog 

-Çalışan işçiler
-Köyün tabelası
-Kilisenin yıkılan duvarları
-Röportajlar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 6'ncı yüz yılda yapıldığı tahmin edilen Kıleybin Mort Maria Kilisesi restore edilmeye başlandı. Kilise restorasyonu bittikten sonra turizme kazandırılacak. Kızıltepe İlçesi Halkalı köyünde bulunan 6’ncı yüz yıldan kalındığı tahmin edilen Kıleybin Mort Maria Kilisesi Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı tarafından 1 milyon liraya restore edilmeye başlanıldı. Yüzde 80’i yıkılan kilise aslına uygun başlatılan restorasyon projesiyle turizme kazandırılacak. Köy muhtarı Abdurrahman Yılmaz, yapıyı kilise olarak bilmediklerini daha sonra içinde bulunan haç ve diğer figürler nedeni ile yapının kilise olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Yılmaz, "Ardından gerekli girişimlerde bulunduk. Kiliselerde yetkili olan arkadaşlarla diyalog içerisine girdik. Gelin köyümüzde de bir kilisemiz var, sahiplenelim ve bunu tekrar tarihe kazandıralım diye uğraş verdik. Sağ olsun onlar da destek çıktılar. Şuanda restorasyona başladılar. Bir aksilik olmasa Süryani cemaati ayinlerini burada yapacaklardır. Köy olarak destek veriyoruz" dedi.
Hasan Yılmaz da kilisenin tekrar restore edilerek köylerine kazandırılmasına sevindiğini vurguladı. Yılmaz, “Kilisenin ne zaman yapıldığını bilmiyoruz. Devlet gelip burayı yapacak, onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Aslına uygun restore ediliyor Süryani cemaatinin restorasyon işleriyle uğraştıklarını belirten restorasyonu gerçekleştiren firmanın yetkilisi Turan Dağ, “Bu köydeki kilisenin restorasyon projesi de 2018 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden onaylandıktan sonra bu sene kilisenin restorasyonu için düğmeye basıldı. Bu konuda yetkili olan Süryani Kadim Vakfı yetkilisi Gabriel Akyüz’ün talimatıyla buradayız. Aslına uygun restorasyon projesiyle tekrar eski haline dönecek ve Kıleybin köyüne kazandırılacak" şeklinde konuştu.
(SGN-YRT-
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